Tres Isletas brindó asistencia económica al Consorcio de Servicios Rurales N°12

La Municipalidad de Tres Isletas realizó la entrega de un aporte económico al Consorcio de Servicios Rurales N°12, destinado a la reparación y puesta a punto de maquinarias utilizadas en el mantenimiento de caminos y tareas vinculadas al sector productivo.

La entrega fue encabezada por la intendente Marcela Duarte, en el marco de un encuentro con representantes de la entidad rural, donde se abordaron las dificultades que actualmente atraviesan los consorcios.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron la importancia de sostener el trabajo articulado con estas organizaciones, al considerar que cumplen un rol clave en el desarrollo productivo y en el fortalecimiento de las economías locales.

Asimismo, remarcaron que este tipo de acompañamiento busca garantizar la operatividad de las maquinarias, fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura rural y el acceso a zonas productivas.