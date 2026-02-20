Puerto Vilelas avanza con tareas de limpieza y mantenimiento en distintos barrios

La Municipalidad de Puerto Vilelas llevó adelante nuevos trabajos de mantenimiento urbano en distintos sectores de la localidad, en el marco de las acciones impulsadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Durante la jornada del jueves, los equipos municipales realizaron tareas de recolección de ramas en el barrio Los Molinos, mientras que las cuadrillas de desmalezamiento trabajaron en el barrio Capellini, avanzando con la limpieza y puesta en valor de los espacios públicos.

Desde el municipio señalaron que, si bien se trata de intervenciones que muchas veces pasan desapercibidas, tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos, al contribuir con veredas más limpias, calles ordenadas y entornos más seguros.

Asimismo, remarcaron que estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento urbano que busca mejorar la calidad de vida y fortalecer el cuidado de los espacios comunes en toda la comunidad.