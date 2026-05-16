Investigan como homicidio la muerte de un joven correntino atado a una canoa en el Paraná

La Justicia chaqueña investiga como un posible homicidio la muerte de Alexis Nahuel López, un joven correntino de 22 años cuyo cuerpo fue hallado en aguas del río Paraná, en jurisdicción de Basail.

El hallazgo fue realizado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina durante un operativo en la zona ribereña. Según trascendió, el cuerpo del joven estaba atrapado en una canoa y posteriormente fue reconocido por sus familiares.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, López presentaba golpes y además se encontraba atado a la embarcación, elementos que reforzaron la hipótesis de un posible hecho criminal.

Los investigadores trabajan ahora sobre distintas líneas para determinar qué sucedió en las horas previas a la muerte. Entre las hipótesis analizadas aparece una presunta pelea entre personas que habrían estado compartiendo momentos con la víctima antes del hecho.

Fuentes oficiales indicaron que López no estaba solo al momento de lo ocurrido. Otro joven, que también presentaba heridas, fue encontrado y permanece bajo investigación mientras los peritos intentan reconstruir la secuencia completa.

En paralelo, la fiscalía de turno ordenó la autopsia en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses y dispuso la toma de testimonios a personas cercanas al entorno de la víctima.