Tres Isletas avanza en el proyecto del Parque Solar Fotovoltaico

La intendente de Tres Isletas, Marcela Duarte, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la empresa TotalEnergies para analizar los avances vinculados al Parque Solar Fotovoltaico que se proyecta en la localidad.

Del encuentro participaron Bárbara Abecacis, responsable de Asuntos Públicos y Comunidades, y Jorge Quiroga, jefe de Construcción de la firma, con quienes se dialogó sobre los pasos necesarios para garantizar la continuidad de esta obra considerada estratégica para el desarrollo de Tres Isletas.

Durante la reunión se repasaron aspectos técnicos y organizativos que permitirán fortalecer la generación de energía limpia en la zona, impulsar el desarrollo productivo local y promover la creación de nuevos puestos de trabajo.

Asimismo, se avanzó en la planificación de acciones conjuntas orientadas al cuidado del ambiente, la reducción de residuos y la implementación de iniciativas sociocomunitarias en articulación con la empresa, de acuerdo a las necesidades planteadas por la comunidad.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de proyectos apuntan a consolidar un modelo de desarrollo sostenible, promoviendo energías renovables y generando nuevas oportunidades para la ciudad.