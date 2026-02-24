Quitilipi firmó un convenio para fomentar la práctica del cestoball

El intendente de Quitilipi, Ariel Lovey, firmó un convenio de comodato con la Asociación Chaqueña de Cestoball, representada por su presidenta, Johana Socha, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de esta disciplina en la localidad.

El acuerdo establece el uso exclusivo del Platón ubicado en el espacio verde comunitario para la práctica de cestoball, garantizando que el inmueble será destinado únicamente a actividades vinculadas a este deporte.

Desde el Municipio señalaron que esta iniciativa busca fomentar la actividad física y promover el desarrollo deportivo entre los jóvenes, brindando un espacio adecuado para el entrenamiento y la práctica regular.

En este sentido, el jefe comunal destacó la importancia de impulsar políticas que acompañen el crecimiento del deporte local, mientras que desde la asociación remarcaron que este convenio permitirá fortalecer la práctica del cestoball en la región y generar nuevas oportunidades para los deportistas.

De esta manera, se avanza en acciones conjuntas orientadas al bienestar de la comunidad y al fortalecimiento de las actividades deportivas en Quitilipi.