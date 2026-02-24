Margarita Belén acompaña a las instituciones educativas en el inicio del ciclo lectivo

El Municipio de Margarita Belén brindó acompañamiento a distintas instituciones educativas de la localidad durante el primer día de presentación de docentes y equipos directivos, en el marco de las acciones previas al inicio del ciclo lectivo 2026.

La actividad contó con la participación de la presidenta del Concejo Municipal, María de los Ángeles Fretes, junto al coordinador de Educación, Francisco Chacon, quienes recorrieron los establecimientos educativos para supervisar las tareas realizadas.

Desde el Municipio se dispuso personal para llevar adelante trabajos de desmalezamiento y corte de pasto en los predios escolares, con el objetivo de garantizar que cada institución se encuentre en condiciones adecuadas para el inicio de clases de los alumnos.

Asimismo, durante la jornada se hizo entrega de calendarios 2026 a modo de bienvenida para este nuevo ciclo lectivo.

Estas acciones se enmarcan en el compromiso de la gestión encabezada por Javier Martínez de continuar trabajando junto a la comunidad educativa y fortalecer la educación como una política pública prioritaria en la localidad.