Apareció la camiseta que Boca envió al cielo en homenaje a Russo

9360w850h478c.jpg

La camiseta que Boca envió al cielo para despedir a Miguel Ángel Russo cruzó límites internacionales y apareció en Uruguay, hallada en la localidad de Cañada Nieto, por un productor agropecuario que la encontró mientras trabajaba.

Según contaron desde la prensa uruguaya, el productor notó elementos brillantes tirados en la tierra, se acercó, y se topó con la casaca impresa con el número 1956, año de nacimiento del DT, y el símbolo del infinito, todavía atada a los globos ya desinflados.

Cañada Nieto, en Uruguay, se ubica a poco más de 100 kilómetros del barrio de La Boca, por lo que el homenaje recorrió esa distancia luego de ser soltado durante el partido contra Belgrano de Córdoba, el 18 de octubre.

La casaca fue elevada por Leandro Paredes, capitán de Boca, y Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel, en la previa del choque contra el Pirata.

