Tras un temporal, cayeron un árbol y un poste sobre una camioneta

Un fuerte temporal acompañado de intensas ráfagas de viento y lluvia afectó durante la noche del jueves a la localidad de Gancedo, en el sudoeste provincial, donde la caída de un árbol y un poste de telefonía provocaron daños materiales sobre una camioneta que se encontraba estacionada. No se registraron personas lesionadas, se infirmó desde la Policía del Chaco.

Personal municipal de esta localidad ubicada en el límite con Santiago del Estero trabajaba esta mañana en la remoción de los elementos que obstruían la circulación y en la liberación del tránsito, además de realizar tareas preventivas para evitar nuevos inconvenientes ante la continuidad de la inestabilidad climática.

Resistencia 

En tanto, en la capital chaqueña se esperan para este sábado tormentas aisladas y una temperatura máxima que alcanzaría los 38°C durante la tarde. Las condiciones de calor y humedad persistirán durante toda la jornada.

Según el pronóstico, el alivio llegaría recién el domingo, cuando se anticipan tormentas más generalizadas y un descenso notable de la temperatura, con una máxima prevista de 25°C para Resistencia.

