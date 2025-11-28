Javier Milei no viajará a Estados Unidos

El presidente Javier Milei no estará presente en el sorteo del Mundial 2026 debido a que suspendió su viaje a Estados Unidos .

El vocero presidencial Manuel Adorni informó en su cuenta de X que «el Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC. Fin».

Iba a ser el 15° viaje de Milei a suelo nortemaericano. Una de las actividades en su agenda era presenciar el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. También tenía previsto visitar la Cámara de Comercio de Estados Unidos.