Tras la tormenta, así seguirá el tiempo en el Chaco

El alerta meteorológico se cumplió a rajatabla este miércoles en la región, con intensas precipitaciones durante la mañana y primeras horas de la tarde, y se espera que las condiciones de inestabilidad se mantengan por varios días, en Resistencia y alrededores, con lluvias y tormentas de variada intensidad, y mejoramientos temporarios hasta el domingo, con poco cambio de temperatura.

En detalle, para este jueves se esperan tormentas durante la mañana y la tarde, algunas aisladas, y cielo nublado hacia la noche, con vientos leves del este rotando al sudoeste. La temperatura oscilará entre 21 grados de mínima y 28 de máxima.

Asimismo, para el viernes se prevé inestabilidad, con tormentas y mejoramientos temporales, y vientos leves del este rotando al sudeste, con un piso térmico de 20 grados y un techo de 28.

En tanto, para el sábado se anuncia cielo mayormente nublado, con 19 grados de temperatura mínima y 31 de máxima.

Por último, para el domingo, el SMN pronostica tormentas aisladas por la mañana y tormentas por la tarde-noche, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 26.