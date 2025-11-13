La Legislatura chaqueña aprobó el Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sancionó este miércoles la Ley de Presupuesto para el ejercicio gubernamental del año que viene.

El proyecto del Ejecutivo, que llevó el número 2126/25, consiguió 29 votos afirmativos -entre ellos los del Bloque oficialista completo y gran parte de los legisladores de la oposición-; una abstención y dos votos negativos.

Los diputados que no acompañaron la iniciativa fueron Teresa Cubells y Rodolfo Schwartz con voto negativo y Santiago Pérez Pons que se abstuvo.

El resto de los legisladores en el recinto dieron el visto bueno al Presupuesto 2026, que se convirtió en Ley con un amplio acuerdo entre los Bloques parlamentarios.

Como datos relevantes destacan los siguientes:

4,2 billones de pesos en ingresos corrientes

179.314 millones de pesos correspondientes a recursos de capital

Gastos totales: 4.407.713 millones de pesos

Recursos totales estimados: 4.407.870 millones de pesos

Proyección de Superávit: 156,5 millones de pesos que se destinarían a cubrir desequilibrios financieros.