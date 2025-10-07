Tras la lluvia de la madrugada, así seguirá el tiempo en el Chaco

159679w850h520c.jpg

Luego del ingreso del frente del sur que trajo tormentas y un alivio térmico para toda la región, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo mejorando a partir de este martes, en Resistencia y alrededores, y ambiente fresco a agradable, con un paulatino ascenso de temperatura que se hará sentir a partir del jueves.

En detalle, para este martes se espera cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del sudeste. La temperatura oscilará entre 11 grados de mínima y 23 de máxima.

Asimismo, para el miércoles se prevé cielo algo a ligeramente nublado, y vientos leves del sudeste, con un piso térmico de 13 grados y un techo de 24.

En tanto, para el jueves se anticipa cielo algo nublado, con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 28.

Por último, para el viernes, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo despejado, y ambiente cálido, con 21 grados de temperatura mínima y 30 de máxima.

