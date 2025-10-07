Barranqueras: un joven fue baleado en un intento de robo, está fuera de peligro

Un joven de 24 años resultó herido de bala en la noche del lunes en la ciudad de Barranqueras, tras ser atacado por dos delincuentes que intentaron robarle el teléfono celular.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 en la intersección de Fortín Los Pozos y Timbó, en el barrio San Carlos II. La víctima, identificada como Joel Franco Lencina, de 24 años, regresaba de visitar a familiares cuando fue interceptado por dos personas que circulaban en motocicleta, ambas con casco colocado.

Según relató Lencina, los agresores intentaron sustraerle el celular y, al no lograr su cometido, uno de ellos efectuó un disparo que impactó en su muslo derecho, dándose luego a la fuga.

El joven fue asistido por una ambulancia del servicio de emergencias (interno N° 6806) y trasladado a un centro de salud, donde se informó que se encuentra estable y fuera de peligro.

Intervino personal de la Comisaría Tercera de Barranqueras, bajo la supervisión del comisario principal Juan Jerez, jefe de la dependencia, y del comisario Walter Damaso Alfonzo, segundo jefe de la unidad. Se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N° 14, a cargo de la fiscal Laura Esquivel, quien dispuso las diligencias correspondientes, entre ellas la constatación del lugar, relevamiento de cámaras y colaboración del Departamento de Investigaciones.

Las autoridades continúan con las tareas para identificar a los autores del hecho.