El Sauzalito fortalece la producción local con la realización de 160 cercos arados

La Municipalidad de El Sauzalito, a través de la Subsecretaría de Producción, avanza con su plan de fortalecimiento del trabajo rural mediante la realización de 160 cercos arados en distintos puntos de la región.

La iniciativa representa un apoyo concreto a los pequeños productores locales, brindando herramientas y asistencia técnica destinadas a mejorar la productividad, cuidar el suelo y fomentar la agricultura familiar.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte del plan estratégico impulsado por el intendente Jorge Monzón, orientado al crecimiento del sector productivo y al desarrollo sostenible de la comunidad.

“Con trabajo sostenido, compromiso y planificación, seguimos construyendo un Sauzalito que produce, crece y se fortalece día a día”, expresaron desde la gestión local.

El programa de impulso a la producción busca consolidar una red de apoyo permanente a los productores rurales, generando oportunidades de desarrollo económico y promoviendo la soberanía alimentaria en el norte chaqueño.

     

