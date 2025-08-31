Tras 18 Años: El Club Unión De Colonia Elisa Volvió A Jugar De Local En Su Cancha, Recientemente Inaugurada Por El Gobierno Provincial

Este sábado, se vivió una jornada histórica en Colonia Elisa: tras 18 años de espera, el Club Social y Deportivo Unión volvió a disputar un partido oficial en condición de local, gracias a la inauguración de su cancha, una obra realizada por el apoyo brindado del Gobierno del Chaco, a través de Lotería Chaqueña.

El regreso no pudo ser más emotivo porque la Primera División se impuso 1 a 0 al Club de Amigos de Capitán Solari, con gol de Oscar Aguirre a los 40’ del segundo tiempo; mientras que la tercera División también celebró con un triunfo por 2 a 1, con tantos de Fernando Martínez y Gonzalo Medina.

El encuentro reunió a vecinos, familias y simpatizantes que disfrutaron de una verdadera fiesta deportiva y comunitaria.

En este sentido, el concejal Fidel Ibarra expresó su emoción y agradecimiento: “Después de tantos años volvimos a ver a nuestro equipo de local. Esto representa el compromiso y la palabra del Gobernador Leandro Zdero, que siempre tiene una mirada especial hacia Colonia Elisa. Desde aquí, le agradecemos una vez más porque hoy recuperamos la alegría de compartir en familia y alentar a nuestros jugadores”.

Además, agregó: “Con esta obra, se cumple un sueño largamente esperado y se consolida un espacio de encuentro, identidad y pertenencia para toda la comunidad de Colonia Elisa”- concluyó el concejal Fidel Ibarra.