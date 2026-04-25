ABR/ Primera: Don Orione bajó al campeón y festejó en casa

El Portuario se impuso 83-79 en Barranqueras tras un partido cambiante y de goleo elevado. Lautaro Picton (16), Franco Dell´ Orto (17) y Juan Borja (15) lideraron al local; en la visita se destacaron Alejo Toledo (15) y Agustín Camisasca (16).

En una noche intensa, de ritmo alto y fuerte protagonismo del tiro exterior, Don Orione construyó una victoria de peso ante Villa San Martín por 83 a 79, en un partido que tuvo múltiples pasajes de dominio repartido y se resolvió en los minutos finales.

EL JUEGO

El arranque mostró a ambos equipos con la mano caliente desde el perímetro. El local cerró el primer cuarto arriba 26-23, con alta eficacia en triples (4/11), apenas por encima del 4/10 del Tricolor. La tendencia se mantuvo en el segundo segmento: posesiones cortas, ataques directos y un goleo que no dio respiro. A falta de poco más de dos minutos para el cierre, el tablero marcaba 43 iguales, anticipo de un final de primer tiempo completamente abierto. Finalmente, se fueron al descanso largo 49-49, con Lautaro Picton (11) y Juan Pablo Borja Ballón (9) como estandartes ofensivos en el dueño de casa, mientras que Alejo Toledo (11) y Santiago Rath (9) sostenían a la visita.

En el tercer cuarto, Don Orione logró ajustar levemente en defensa y encontrar mejores selecciones de tiro. Esa pequeña diferencia se tradujo en el marcador: 70-64 al cierre del parcial, luego de haber estado 65-62 con un minuto y medio por jugar. Sin embargo, Villa San Martín no bajó la intensidad y siguió presionando.

El último cuarto fue un verdadero cierre de película. A siete minutos del final, el local mandaba 72-67, pero una ráfaga de cinco puntos consecutivos de Agustín Camisasca achicó la brecha a apenas tres unidades. El Tricolor se puso a tiro y, a falta de dos minutos, el marcador reflejaba un apretado 78-77.

En ese contexto de máxima tensión, Don Orione mostró carácter para sostener la ventaja, gestionar mejor las últimas posesiones y resistir la embestida final del bicampeón metropolitano. Con eficacia desde la línea y buenas decisiones en ataque, terminó sellando el 83-79 definitivo.

SÍNTESIS

DON ORIONE (83): Gómez Brocal 10, Dell Orto 17, Medina 6, Almirón 2, Sequeira 9, Baneki 0, Picton 16, Borja Ballón 15, Enciso 0, Prado Godoy 0, Sosa 0, Alcaraz 8. DT: José Alejandro Acosta.

VILLA SAN MARTÍN (79): Rath 9, Encinas 8, Fenoglio 0, Gómez Brocal M. 2, Guisasola 2, Godeas 3, Páez Schanton 6, Camisasca 16, Barua 11, Toledo 15, Carrasco 7, Petroli 0. DT: Gonzalo Sebastián Flores.

ÁRBITROS: Diego Acuña y Fátima Fernández.

ESTADIO: Pedro Biolchi (Barranqueras, Chaco)