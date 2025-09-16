Zdero denuncia estafa del justicialismo y reclama recursos para obras y viviendas

El gobernador del Chaco destacó la importancia de gestionar recursos para educación, salud y jubilados, y criticó a la oposición por su manejo de la corrupción y los recursos públicos.



El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, afirmó que “apostar al déficit cero y al equilibrio fiscal, pero fundamentalmente a tener mejores resultados al 2026, es un anhelo de todo argentino”. Destacó que el gobierno provincial trabaja para que a los chaqueños les vaya bien, priorizando la inversión en educación, personas con discapacidad, jubilados y salud.

“Queremos que a los chaqueños les vaya bien, por eso trabajamos en una provincia compleja y endeudada como la nuestra, para reconstruirla y alcanzar el equilibrio de otras provincias”, remarcó Zdero. Añadió que la inflación golpea con mayor dureza a quienes menos tienen, siendo este el impuesto más fuerte para los sectores vulnerables.

Respecto al justicialismo y a los “candidatos a todos”, el mandatario sostuvo que “hay que proponer a quienes asuman la responsabilidad de trabajar. Lo que hacen es una estafa que se le permite a este sector político; para ellos la corrupción está naturalizada”. Zdero agregó que mientras a otros se los condena, “al justicialismo se lo tolera en todo el país”.

Finalmente, instó a la ciudadanía de cara a las elecciones de octubre: “Tenemos que defendernos para no volver a momentos en los que los barrios sobrevivían sin recursos. Los fondos que faltan fueron mal administrados por quienes aseguran tener la solución; lo mejor sería que devuelvan lo que se llevaron para saldar deudas, terminar viviendas y corregir el déficit”.