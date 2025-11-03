Tomjnelovic cuestionó al fiscal Bogado por una presunta reunión con Gloria Romero: «Que reconozca que se puede equivocar»

La abogada de César Sena, principal acusado por el femicidio de su pareja Cecilia Stryzowzky, manifestó que el encuentro existió y sostuvo que es algo que no corresponde.

En la previa por la quinta audiencia del Juicio por Jurados del caso Cecilia Strzyzowski, la abogada defensora de Césa Sena, Gabriela Tomjlenovic cuestionó el comportamiento de Martín Bogado, integrante del Equipo Fiscal Especial, por la presunta reunión con Gloria Romero. «Nos consta que es verdad, esperemos que el fiscal reconozca que se puede equivocar», señaló.

«Hubieron algunas situaciones en audiencias preliminares donde nosotros hicimos ver algunas cuestiones que faltaban al deber de objetividad que le cabe a cualquier representante del ministerio público», indicó la abogada.

«En algún momento, la juez hizo alguna alusión a la objetividad. No dijimos nada, pero hay cosas que exceden a cierto límite», subrayó la abogado de César Sena.

«No sé si es motivo de nulidad, pero si se que este testimonio va a estar cuestionado. Por lo menos de lo que ella podría declarar de ahora más va estar teñido en dudas. Veremos que va a pasar», consideró Tomjnelovic.