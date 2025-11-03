El clima para la semana: sol y calor hasta el miércoles y lluvia jueves y viernes

resize_1744366498

Tras la lluvia de este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo bueno y ambiente cálido, en Resistencia y alrededores, con nubosidad variable y temperaturas máximas en torno a los 30°C.

Así, para este lunes se espera cielo algo a parcialmente nublado, y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 18 grados y un techo de 30.

En tanto, para el martes se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde, y tormentas aisladas hacia la noche, con vientos leves del este rotando al sur. La temperatura oscilará entre 20 grados de mínima y 33 de máxima.

Asimismo, para el miércoles se anuncia cielo parcialmente nublado, con 21 grados de temperatura mínima y 29 de máxima.

Por último, para el jueves, el SMN pronostica tiempo inestable, con cielo mayormente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche, y ambiente templado, con 20 grdos de temperatura mínima y 28 de máxima.

Más Noticias

tomjnelovic

Tomjnelovic cuestionó al fiscal Bogado por una presunta reunión con Gloria Romero: «Que reconozca que se puede equivocar»

173448w850h478c.jpg

Reforma laboral: el Gobierno analiza un blanqueo de trabajadores a costo cero

DeWatermark.ai_1762176072119

Gloria Romero se quebró al escuchar audios de Cecilia y el tribunal dispuso un cuarto intermedio

Te pueden interesar

tomjnelovic

Tomjnelovic cuestionó al fiscal Bogado por una presunta reunión con Gloria Romero: «Que reconozca que se puede equivocar»

resize_1744366498

El clima para la semana: sol y calor hasta el miércoles y lluvia jueves y viernes

183788w850h567c.jpg

Sameep realizará tareas en el Segundo Acueducto y suspenderá el bombeo

173448w850h478c.jpg

Reforma laboral: el Gobierno analiza un blanqueo de trabajadores a costo cero

WhatsApp Image 2025-11-03 at 11.34.27

Resistencia juega: exitoso encuentro de fútbol infantil en el club UPCP