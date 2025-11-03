El clima para la semana: sol y calor hasta el miércoles y lluvia jueves y viernes

Tras la lluvia de este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo bueno y ambiente cálido, en Resistencia y alrededores, con nubosidad variable y temperaturas máximas en torno a los 30°C.

Así, para este lunes se espera cielo algo a parcialmente nublado, y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 18 grados y un techo de 30.

En tanto, para el martes se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde, y tormentas aisladas hacia la noche, con vientos leves del este rotando al sur. La temperatura oscilará entre 20 grados de mínima y 33 de máxima.

Asimismo, para el miércoles se anuncia cielo parcialmente nublado, con 21 grados de temperatura mínima y 29 de máxima.

Por último, para el jueves, el SMN pronostica tiempo inestable, con cielo mayormente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche, y ambiente templado, con 20 grdos de temperatura mínima y 28 de máxima.