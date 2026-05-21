Todo listo para el inicio de las Jornadas Informativas “Conociendo UNNE”

Desde el 28 de mayo y hasta el 10 de junio, la Universidad Nacional del Nordeste llevará adelante las Jornadas Informativas “Conociendo UNNE”, organizadas por el Departamento de Orientación Vocacional y Ocupacional. La propuesta busca acercar información sobre la oferta académica y la vida universitaria a estudiantes de los últimos años del nivel secundario y a la comunidad en general.

La Universidad Nacional del Nordeste pondrá en marcha, desde el 28 de mayo y hasta el 10 de junio, las Jornadas Informativas “Conociendo UNNE”, una propuesta destinada a estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario y a personas interesadas en conocer la oferta académica de la institución. Las actividades serán de acceso libre y gratuito.

Las jornadas son organizadas por el Departamento de Orientación Vocacional y Ocupacional, dependiente de la Secretaría General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste, en conjunto con las áreas correspondientes de las facultades e institutos de la universidad.

La iniciativa tiene como finalidad ofrecer información sobre las carreras de grado que se dictan en la UNNE y generar un espacio de acercamiento a la vida universitaria. Durante los encuentros, las y los participantes podrán recorrer las instalaciones de las distintas unidades académicas, dialogar con docentes, graduados y estudiantes, y conocer características de cada propuesta de formación y del futuro campo profesional.

La elección de una carrera requiere tiempo, análisis e información sobre las distintas alternativas de estudio. En ese sentido, las jornadas buscan acompañar a quienes proyectan continuar estudios superiores y facilitar el acceso a información actualizada sobre las opciones académicas disponibles en la universidad.

Entre los objetivos planteados se encuentran brindar información sobre la oferta académica de la UNNE; posibilitar el contacto directo entre aspirantes, docentes, estudiantes y graduados; dar a conocer aspectos de la vida universitaria; y difundir actividades de docencia, investigación y extensión que se desarrollan en las distintas facultades.

Las actividades comenzarán el jueves 28 de mayo en la Facultad de Ciencias Agrarias, en Corrientes, y continuarán en distintas sedes de Corrientes y Resistencia, con presentaciones de carreras correspondientes a las diferentes unidades académicas de la universidad.

Para consultas: orientacionvocacional.sgeu@unne.edu.ar

Cronograma de actividades

Las Jornadas Informativas “Conociendo UNNE” inician el jueves 28 DE MAYO y se desarrollarán de acuerdo al siguiente cronograma:

– Desde las 9 a 11 hs en la Facultad de Ciencias Agrarias ubicada en Sargento Cabral 2139 (Corrientes Capital). Carreras que la Unidad Académica ofrece: Ingeniería Agronómica; Ingeniería Industrial; Tecnicatura Foresto Industrial; Tecnicatura en Apicultura; Tecnicatura en Mecanización Agraria.

Viernes 29 de MAYO

– Desde las 9 a 11 hs en la Facultad de Ingeniería (Campus Av Las Heras 727. Resistencia, Chaco). Carreras: Ingeniería Civil; Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electromecánica).

– Desde las 15 a 17 hs en el Instituto de Ciencias Criminalísticas, en su sede de Catamarca 375 (Corrientes Capital). Carrera: Licenciatura en Criminalísticas.

Lunes 1 de JUNIO

– Desde las 9 a 11 hs. en la Facultad de Ciencias Veterinarias ubicada en Sargento Cabral 2139 (Corrientes Capital). Carreras: Ciencias Veterinarias; Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias.

– Desde las 16 a 18 hs en la Facultad de Medicina. Sede Sargento Cabral 2001 (Corrientes Capital). Carreras: Medicina; Licenciatura en Kinesiología y Licenciatura en Enfermería.

Martes 2 de JUNIO

– Desde las 9 a 11 hs h.en la Facultad de Ciencias, Exactas, Naturales y Agrimensura en su sede de Avenida Libertad 5470 (Corrientes Capital). Carreras: Licenciatura y Profesorado en Ciencias Biológicas; Licenciatura y Profesorado en Ciencias Químicas; Licenciatura y Profesorado en Ciencias Físicas; Licenciatura y Profesorado en Matemáticas. Bioquímica; Ingeniería en Agrimensura; Ingeniería en Electrónica, Ingeniería Eléctrica; Lic en Sistemas de Información.

– Desde las 15 a 17 hs en la Facultad de Ciencias Económicas ubicada en Campus Resistencia de Avenida Las Heras 727 (Resistencia, Chaco). Carreras: Contador Público; Licenciatura en Administración; Licenciatura en Economía; Licenciatura en Comercio Exterior y Licenciatura en Relaciones Laborables.

Miércoles 3 de JUNIO

– Desde las 9 a 11 hs en la sede de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura. Campus de la Reforma, Av. Castelli 1300, Resistencia (Chaco). Carreras: Licenciatura en Comunicación Social; Licenciatura en Relaciones Laborales y Licenciatura en Turismo.

– Desde las 15 a 17 hs en la Facultad de Odontología, en su sede de Avenida Libertad 5450 (Corrientes Capital). Carrera: Odontología

Jueves 4 de JUNIO

– Desde las 9 a 11 hs en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas en su sede de Avenida Libertad 5470 (Corrientes Capital). Carreras: Abogacía.

Miércoles 10 de JUNIO

– Desde las 9 a 11 hs. en la Facultad de Humanidades del Campus Resistencia ubicado en Avenida Las Heras 727 (Resistencia Chaco). Carreras: Licenciatura en Ciencias de la Información; Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación; Licenciatura y Profesorado en Educación Inicial; Licenciatura y Profesorado en Filosofía; en Geografía; en Historia; en Letras; Lic. En Comunicación Social.

– Desde las 14 a 16 hs. en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo ubicada en Campus Resistencia de Avenida Las Heras 727 (Resistencia, Chaco). Carreras: Arquitectura; Diseño Gráfico; Licenciatura en Diseño Industrial.