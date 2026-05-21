Megaoperativo en Barranqueras: secuestran vehículos y detienen a un hombre por causas de robo y hurto millonario

Uno de los hechos investigados ocurrió el pasado 30 de abril, cuando un hombre denunció la sustracción de seis millones de pesos que había dejado en su camioneta estacionada en el playón de un centro comercial ubicado sobre la Ruta 16 y avenida Sabin.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas investigativas, los agentes lograron identificar una camioneta Toyota SW4 negra que habría sido utilizada durante el hecho. Además, la pesquisa permitió individualizar al presunto autor material, sobre quien pesa un pedido de detención.

En paralelo, los investigadores avanzaban sobre otra causa por un robo ocurrido el 18 de abril en una vivienda de la zona sur de Resistencia. En ese episodio, delincuentes sustrajeron alrededor de 20 millones de pesos tras violentar los accesos del inmueble y habrían escapado en un automóvil Toyota Corolla blanco.

Con intervención de las Fiscalías Nº 3 y Nº 6 y órdenes emitidas por los Juzgados de Garantías Nº 2 y Nº 4, los uniformados concretaron allanamientos en distintos domicilios de Barranqueras.

Durante los operativos secuestraron una Toyota SW4, un Toyota Corolla, discos DVR, una notebook, teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos presuntamente utilizados en los hechos investigados. También hallaron un croquis dibujado a mano y 19 cartuchos de distintos calibres.

Además, un hombre de 52 años fue detenido en una de las viviendas allanadas, mientras que continúa la búsqueda del principal sospechoso, quien no se encontraba en los domicilios al momento de los procedimientos.

Desde la Policía informaron que no se registraron personas lesionadas y que la investigación continúa para determinar la posible participación de otros involucrados.