Megaoperativo en Barranqueras: secuestran vehículos y detienen a un hombre por causas de robo y hurto millonario
Efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad realizaron múltiples allanamientos simultáneos en Barranqueras en el marco de dos investigaciones vinculadas a un millonario hurto y a un robo domiciliario ocurridos en Resistencia. Como resultado de los procedimientos, secuestraron vehículos, municiones, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para las causas judiciales.