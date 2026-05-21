Identifican los efectos causados por incendios forestales sobre el ensamble de abejas y avispas en “El Impenetrable”

Un estudio realizado en la UNNE evaluó los impactos que general los incendios forestales en los ensambles de abejas y avispas sociales en el Parque Nacional “El Impenetrable” (Chaco, Argentina). Se comprobó un descenso importante en la riqueza y frecuencia de especies tras los incendios, acompañado por una reducción en nidos activos. El estudio aporta a la comprensión del impacto de los incendios sobre este grupo de insectos.

Los incendios forestales constituyen una problemática creciente, explicada por escenarios de cambio climático que acentúan condiciones de altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos y otros factores que hacen que los territorios sean más propensos a incendios.

Entre las diversas consecuencias generadas por este disturbio, se destaca el impacto sobre la fauna, como ser la destrucción de hábitats y cambios en las dinámicas de las comunidades de animales.

Uno de los grupos más vulnerables a los incendios son los insectos, incluyendo abejas y avispas, que juegan un rol crucial en la polinización y el mantenimiento de ecosistemas saludables.

Ante ello, la investigación sobre los efectos de los incendios en la fauna es fundamental para desarrollar estrategias de manejo y conservación efectivas, considerando además que las respuestas de las comunidades animales pueden variar según la intensidad y frecuencia de los incendios, así como por las características del paisaje afectado.

En ese marco, desde el Grupo de Investigación Biología de los Invertebrados y Protistas (GIBIP), de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, se consideró pertinente evaluar el impacto de incendios ocurridos en el año 2022 sobre el ensamblaje de abejas y avispas sociales en el Parque Nacional “El Impenetrable”.

De manera reciente, se publicaron los resultados del estudio que demostraron un descenso del 41 % en la riqueza específica y en la incidencia de especies (frecuencia de ocurrencia) tras los incendios, así como una reducción notable en nidos activos.

«Los hallazgos evidencian el severo impacto de los incendios recurrentes sobre la distribución y persistencia de estos insectos y subrayan la urgencia de implementar medidas de conservación activa en estos ecosistemas», destacaron el Lic. Guillermo Ávalos y el Dr. Juan Manuel Coronel, investigadores del GIBIP (FaCENA-UNNE) y autores del estudio.

Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista «Quebracho» de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Detalles del Trabajo

En el marco del estudio, se compararon relevamientos realizados en seis puntos dentro del Parque Nacional “El Impenetrable” durante los meses de noviembre de 2021 (previo a los incendios, bajo la influencia de condiciones climáticas de intensas precipitaciones) y noviembre de 2023 (posterior a los incendios, bajo condiciones climáticas de sequía).

En cada campaña se instalaron un total de 40 trampas distribuidos en distintas zonas del sitio, con el objetivo de capturar abejas y avispas sociales presentes en la región y estimar la incidencia de cada taxón.

Adicionalmente, en cada área se realizó un relevamiento sistemático sobre una superficie de una hectárea para localizar nidos de abejas y avispas sociales.

Según los resultados, durante el muestreo de 2021 se georreferenciaron un total de 12 nidos activos, y tras los incendios, solo se encontraron siete nidos.

La captura de ejemplares mediante trampas en ambos períodos permitió recolectar un total de 209 ejemplares de abejas (sociales y solitarias) y 64 de avispas sociales, identificándose cinco familias, 14 géneros y 17 especies/morfoespecies.

La comparación entre los muestreos de 2021 y 2023 evidenció una reducción del 41 % en el total de especies registradas, pasando de 17 a 10 taxones.

Esta disminución afectó principalmente al grupo de las abejas, que descendió de 13 a solo 6 taxones en el período post incendio, mientras que todos los taxones de avispas sociales (4 en total) fueron nuevamente registrados.

En particular, no se capturaron representantes de algunos grupos que incluyen principalmente especies solitarias, cuyas estrategias de nidificación dependen de condiciones edáficas y microhábitats específicos, como suelos desnudos, madera muerta o cavidades vegetales. La ausencia de estos grupos podría estar asociada a la pérdida o degradación de estos sitios de nidificación tras el fuego.

Conclusiones

«El presente estudio constituye un aporte a la comprensión del impacto de los incendios sobre abejas y avispas sociales en el Gran Chaco argentino», se destaca en el artículo publicado por el Lic. Ávalos y el Dr. Coronel.

Expusieron que la disminución en la riqueza e incidencia observada en el año 2023 podría representar una fase inicial de recuperación a largo plazo, aunque persisten interrogantes sobre la resiliencia de estas comunidades ante eventos de fuego recurrentes, ya que la magnitud y frecuencia de los incendios determinarán la capacidad de recolonización y estabilidad a largo plazo de estas comunidades.

En esa línea, agregaron que estudios futuros deberán enfocarse en evaluar los patrones de recolonización, la recuperación de la oferta floral y la influencia de variables climáticas en la dinámica de los ensamblajes de himenópteros polinizadores.

Asimismo, resaltaron la necesidad de ampliar el área de estudio y aumentar el esfuerzo de muestreo, con el fin de capturar con mayor precisión la magnitud real de los efectos del fuego sobre estas comunidades y generar inferencias más robustas sobre su resiliencia ecológica.

Recordaron que el Parque Nacional “El Impenetrable” es un área protegida ubicada en el corazón del Gran Chaco argentino, la tercera superficie boscosa más extensa de Sudamérica, y se caracteriza por su elevada diversidad biológica y cultural, actualmente amenazada por la expansión de la frontera agropecuaria y por disturbios como el fuego.

Debido a sus condiciones de difícil acceso, muchas de las especies presentes en “El Impenetrable” son endémicas y escasamente estudiadas, a pesar de su papel clave en el funcionamiento de los ecosistemas, lo que expone la importancia de estudios que aporten al monitoreo de la biodiversidad.

Al respecto, indicaron que el estudio realizado desde el Grupo de Investigación Biología de los Invertebrados y Protistas (GIBIP) se orienta a contribuir al conocimiento ecológico de abejas y avispas en áreas afectadas por incendios, aportando herramientas para su monitoreo y manejo en escenarios de cambio ambiental creciente.