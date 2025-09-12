«Tito» López, a un año de su detención: dice que denunciará a la prensa

Cobijado bajo el poder durante casi veinte años, el dirigente social y fundador del MTD 17 de Julio, que tendrá que afrontar un juicio en el Tribunal Oral Federal de Resistencia el 8, 9 y 10 de abril de 2026, hizo circular un audio desde la Unidad Regional 7 para recordarles a los pocos leales que le han quedado que ayer se cumplió un año desde que se entregó ante la justicia, al igual que su esposa Librada Romero y sus tres hijos.

«Tito» López, de acuerdo con la investigación que llevó adelante el fiscal federal Patricio Sabadini, obtuvo de manera ilegal 5000 hectáreas de tierras alambradas, 10 camionetas 4×4, más de mil cabezas de ganado, 40.000 dólares y miles de pesos de efectivo, entre otros bienes. Fue una investigación de casi dos años, que puso el foco en las maniobras presuntamente fraudulentas con las que se movía dinero público para organizaciones de López o de sus familiares. López recibió más de 100 millones de pesos de fondos públicos, los cuales no acreditan compras, según Sabadini.

En un audio que se viralizo a los medios, Lopez se refiere a su detención y a la de los hijos: «Hola, buen día, hoy 11 de septiembre, a las 2 de la tarde, va a hacer un año que me detuvieron, que nos entregamos nosotros, que se entregó mi esposa, me entregué yo, después se entregaron mis dos hijos, David y Daniel, y se entregó Walter Ramón López también, vino desde Chile, ¿cierto?, porque él estaba de luna de miel. Ahora yo me pregunto cuál fue el motivo, porque acá hay muchas acusaciones, pero no hay afirmaciones, hace un año que estamos detenidos y hasta hoy no nos han mostrado ni siquiera un solo papel para decirnos: Usted robó acá».

Y añade: «Todo lo que hicieron fue la prensa únicamente informar, como está informando mal la prensa, donde dice varias cosas que después se van a mostrar, porque les vamos a hacer juicio, les vamos a hacer juicio a todos los medios de comunicación que mal informaron a la sociedad para que la sociedad tenga una opinión».

Y agrega: «Sin ningún motivo me tienen preso hoy a mí y a mi familia, tanto Sabadini, que no pudo mostrar un solo papel para decir quién me denunció, qué es lo que me denunciaron o dónde yo robé o dónde yo hice tal cosa».