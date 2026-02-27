«Tiso» Talavera y su esposa se entregaron y quedaron detenidos

Ambos se presentaron voluntariamente alrededor de las 15.20, en el Departamento de Investigaciones Complejas, tras conocer que existía un pedido de captura en su contra, luego de haber visto publicaciones en medios digitales.

Tras la verificación con el Juzgado Federal de Resistencia, se confirmó que Talavera, de 63 años, y Leyes, de 32, estaban alcanzados por una orden de detención emitida por el fiscal federal Patricio Sabadini, en una causa por presunta trata de personas.

Así, ambos fueron detenidos en el lugar, notificados formalmente de la medida, sometidos a los exámenes médicos correspondientes y puestos a disposición de la Justicia Federal.

En la investigación interviene el área especializada en lucha contra la trata, con colaboración de Gendarmería Nacional Argentina. La causa continúa bajo secreto de sumario, mientras avanzan las diligencias judiciales.

EL CASO CONTRA TALAVERA Y LEYES

Patricio Sabadini acusa a Raúl Talavera y Andrea Leyes por un caso de trata de personas con fines de explotación laboral, calificado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación de la víctima.

A través de una denuncia anónima se tomó conocimiento de una posible situación de trata de personas con fines de explotación laboral, que tendría como víctima a una mujer, identificada como Rita Sandra Giménez, de aproximadamente 36 años, que presentaría algún grado de retraso madurativo.

La mujer trabajaría en una casa como empleada doméstica, que sufriría violencia, maltratos, que la tendrían encerrada bajo llave, que le quitarían el dinero de la pensión y que incluso habrían sacado préstamos bancarios a su nombre.

Así, a partir de una investigación del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas de la Policía del Chaco que investigue, se pudo establecer que hace cuatro años, Rita Giménez, se encontraba en situación de calle, en la Plaza 25 de Mayo, cuando fue abordada por Raúl Talavera y Andrea Eugenia Leyes. Dijo que estas personas la trasladaron a un domicilio ubicado en la avenida Nicaragua N° 134 de Resistencia, con el pretexto de brindarle ayuda.

La mujer manifestó que en ese lugar fue obligada a realizar tareas domésticas (cocinar, lavar ropa, limpiar) sin recibir remuneración y sin haber consentido un acuerdo laboral, y agregó que Talavera y Leyes le sustrajeron sus tarjetas bancarias para cobrar una pensión correspondiente a su madre (empleada de Casa de Gobierno) y solicitar préstamos a su nombre, sin su consentimiento.

Además, indicó que durante el tiempo que estuvo en la vivienda, permaneció bajo su control y que solo podía salir eventualmente a realizar mandados, dependiendo del humor de su captor.

Contó que decidió irse de la vivienda porque escuchó que sería llevada a un campo, para que se encuentre con un señor.