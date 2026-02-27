Primera Nacional: árbitros confirmados para la visita de For Ever a San Miguel

For Ever volverá a presentarse el sábado, desde las 17, en condición de visitante frente a San Miguel y por la tercera fecha de la Primera Nacional.

Para esto, la AFA confirmó los equipos arbitrales que estarán a cargo de los partidos. En el caso del «Negro» contra el «Trueno Verde», el juez principal será Gabriel Gutiérrez, con Federico Pomi y Nicolás Gruccio como asistentes 1 y 2, respectivamente, y Nicolás Kresta oficiando de cuarto árbitro.

En lo que respecta a los equipos, el conjunto chaqueño viene de dejar dos pálidas actuaciones. La primera fue derrota 2-0 ante Acassuso y luego empató agónicamente ante San Telmo, 2 a 2, en el Gigante.

Además, Ricardo Pancaldo prepara el equipo con el regreso de Gastón Canuto, que fue expulsado en la primera fecha y reemplazado por Nicolás Caprio en el segundo compromiso. En esa línea de cambios, el chaqueño Agustín Ojeda ocuparía el lugar de Lucas Pruzzo como lateral izquierdo, lo que referirá a un cambio táctico para el entrenador.

Terminado el partido con San Miguel, For Ever tendrá tiempo obligado de descanso, ya que el duelo contra Colón, fechado para el sábado 7 de marzo, se vio afectado por el paro general del fútbol que decidió la AFA, entre el 5 y el 8 de marzo, en el marco de una disputa legal que mantiene con el ARCA. Tapia y Toviggino serán citados a declarar en una investigación por una presunta omisión sistemática en el pago de atributos y retención de aportes previsionales, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Con el freno del fútbol a la vista, la próxima programación para For Ever volverá a ser de visitante, ya que el sábado 14 de marzo irá a Buenos Aires para enfrentar a Deportivo Morón, en principio, a las 16.

En la radiografía del rival, San Miguel cuenta una victoria y un empate en estas tres fechas de competencia. El campeonato lo inició triunfando por 1-0 frente a Central Norte de Salta, y luego empató 1 a 1 con Ferrocarril Oeste, en Caballito.