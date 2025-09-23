Tarifa Diferencial Y Segundo Puente: “Capitanich Nos Mintió Décadas Y Nunca Consiguió Nada” Aseguró Silvana Schneider

WhatsApp Image 2025-09-23 at 08.03.10

La vicegobernadora y candidata a Senadora por La Libertad Avanza Chaco, Silvana Schneider, cruzó con dureza al exgobernador Jorge Capitanich, luego de que éste volviera a usar el segundo puente como bandera de campaña.

Schneider señaló, sin embargo, que el actual gobierno provincial ya hizo su parte: “Chaco cumplió. Este año presentamos toda la documentación, los estudios ambientales y los requisitos técnicos. La obra depende de Nación y del BID. Capitanich tuvo 22 años para hacerlo y fracasó”.
“Capitanich nos mintió una y otra vez. Estuvo más de 16 años en el poder, con tantos cargos, con todo a su favor, y no hizo el puente. Ni siquiera cuando tenía a la expresidenta —hoy condenada por corrupción— logró concretarlo. Hablar ahora de reactivarlo es una burla a los chaqueños”, lanzó Schneider.
En ese marco, recordó los anuncios incumplidos del exgobernador:
“Prometió el puente en 2020, en 2022 y en 2023. Nunca cumplió. Lo único que hizo fue usarlo como slogan de campaña. Hoy vuelve a repetir las mismas mentiras”, apuntó.

Tarifa diferencial eléctrica
Schneider también planteó otra demanda histórica: “Como chaqueños y representantes, vamos a insistir con una tarifa diferencial para el norte, como lo vienen trabajando los gobernadores de la región. Así como el Sur, tiene un beneficio por las bajas temperaturas, nosotros lo merecemos por vivir en una de las zonas más calurosas del país. Vamos a dar esa pelea. Ese fue otro de los versitos de Capitanich que tampoco consiguió nada para los chaqueños”.
“Basta de humo, basta de mentiras. Capitanich ya tuvo su oportunidad y dejó ruina y promesas vacías. Nosotros vamos a seguir trabajando con hechos, no con relatos.!Desde la lista 503 vamos a defender a cada chaqueño en serio”, cerró Schneider.

