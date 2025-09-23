Invitan a una cata olfativa en el CCN ¿De qué se trata?

181894w850h528c.jpg

En el marco de la muestra «Días de primavera: un mundo de posibilidades», este miércoles 24, desde las 20 horas, invitan a ser parte de una «Cata olfativa», en el Centro Cultural Nordeste (Arturo Illia 355).

La misma será guiada por Carla Colombo con aromas naturales de la Ribera del Paraná. Se solicita a los presentes que puedan asistir sin ningún perfume sobre la piel ni la ropa.

Según contó la autora, se podrán sentir aromas extraídas de plantas que crecen en su entorno, cerca del río.

«Bienvenidos a quienes quieran acercarse y traer a la conciencia el sentido de olfato y los aromas de estas plantas con quienes vengo interactuando hace ya un tiempo y que conviven con nosotros en esta tierra», sostuvo Colombo.

«Dice en su libro Sylvia Galleguillos que los aromas naturales de las plantas actúan en nuestro cuerpo a través de la piel y por el olfato, incitando a la vocación de imágenes que dan sentido a nuestras emociones«, agregó la guía.

Asimismo, concluyó: «Los aromas de las plantas son emisarios que llevan información de su identidad sensorial y de su historia, y que nos acerca como especie a un equilibrio natural olvidado».

Más Noticias

182607w850h539c.jpg

Andrés Calamaro, el trovador de generaciones, llega a Resistencia

Escuela-773x458

VIII Congreso sobre Historia del Chaco y sus Pueblos “Homenaje a Seferino Geraldi”

28_9-carroza-quijore

Cultura acompaña el 68° Desfile de Carrozas por el Día del Estudiante

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-09-23 at 08.03.10

Tarifa Diferencial Y Segundo Puente: “Capitanich Nos Mintió Décadas Y Nunca Consiguió Nada” Aseguró Silvana Schneider

181894w850h528c.jpg

Invitan a una cata olfativa en el CCN ¿De qué se trata?

179472w850h478c.jpg

Corrientes: rescataron 165 gallos utilizados para riñas

182601w850h638c.webp

Detuvieron a una mujer por agredir a una enfermera en el hospital

182605w850h567c.jpg

Leandro Zdero inauguró el nuevo Centro de Salud del barrio Sarmiento de Castelli