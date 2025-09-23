Invitan a una cata olfativa en el CCN ¿De qué se trata?

En el marco de la muestra «Días de primavera: un mundo de posibilidades», este miércoles 24, desde las 20 horas, invitan a ser parte de una «Cata olfativa», en el Centro Cultural Nordeste (Arturo Illia 355).

La misma será guiada por Carla Colombo con aromas naturales de la Ribera del Paraná. Se solicita a los presentes que puedan asistir sin ningún perfume sobre la piel ni la ropa.

Según contó la autora, se podrán sentir aromas extraídas de plantas que crecen en su entorno, cerca del río.

«Bienvenidos a quienes quieran acercarse y traer a la conciencia el sentido de olfato y los aromas de estas plantas con quienes vengo interactuando hace ya un tiempo y que conviven con nosotros en esta tierra», sostuvo Colombo.

«Dice en su libro Sylvia Galleguillos que los aromas naturales de las plantas actúan en nuestro cuerpo a través de la piel y por el olfato, incitando a la vocación de imágenes que dan sentido a nuestras emociones«, agregó la guía.

Asimismo, concluyó: «Los aromas de las plantas son emisarios que llevan información de su identidad sensorial y de su historia, y que nos acerca como especie a un equilibrio natural olvidado».