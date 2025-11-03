Taragüí Rock: las entradas del sábado son válidas para este domingo

175030w850h581c.jpg

El Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes comunicó que, por razones climáticas, se suspendió la primera jornada del Taragüí Rock 2025, que debía realizarse este sábado 1 de noviembre en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

La medida se tomó de forma preventiva ante las condiciones meteorológicas adversas registradas en la ciudad y con el objetivo de garantizar la seguridad del público, artistas y equipos técnicos.

Desde la organización se confirmó que las entradas adquiridas para hoy serán válidas para la segunda jornada del festival, programada para este domingo 2 de noviembre, a partir de las 16 horas. Además, algunos artistas previstos para el sábado serán reprogramados para presentarse mañana.

Más Noticias

187314w513h383c.jpg

Siniestro fatal en Corrientes: murió un joven que iba como acompañante en una moto

1457226w790h574c.jpg

Pelea con armas entre dos grupos

1457309w850h631c.jpg

Corrientes, custodio de fósiles que revelan la historia prehistórica argentina

Te pueden interesar

667307acf3398136525077

Gran concierto anual del ISPEA en el Guido Miranda

175030w850h581c.jpg

Taragüí Rock: las entradas del sábado son válidas para este domingo

187314w513h383c.jpg

Siniestro fatal en Corrientes: murió un joven que iba como acompañante en una moto

1457226w790h574c.jpg

Pelea con armas entre dos grupos

1457309w850h631c.jpg

Corrientes, custodio de fósiles que revelan la historia prehistórica argentina