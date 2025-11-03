Taragüí Rock: las entradas del sábado son válidas para este domingo

El Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes comunicó que, por razones climáticas, se suspendió la primera jornada del Taragüí Rock 2025, que debía realizarse este sábado 1 de noviembre en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

La medida se tomó de forma preventiva ante las condiciones meteorológicas adversas registradas en la ciudad y con el objetivo de garantizar la seguridad del público, artistas y equipos técnicos.

Desde la organización se confirmó que las entradas adquiridas para hoy serán válidas para la segunda jornada del festival, programada para este domingo 2 de noviembre, a partir de las 16 horas. Además, algunos artistas previstos para el sábado serán reprogramados para presentarse mañana.