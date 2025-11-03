Siniestro fatal en Corrientes: murió un joven que iba como acompañante en una moto

187314w513h383c.jpg

El mismo, tuvo como protagonistas a una motocicleta marca Honda Cb1, en la que venían a bordo tres jóvenes y era guiada por un joven de apellido Chávez (21) y de acompañantes otro joven de apellido Torres (19) y una jovencita de apellido Fernández (18) quienes aparentemente perdieron el control del rodado cayendo pesadamente a la cinta asfáltica.

Como consecuencia del impacto los mismos fueron asistidos en el lugar mientras que Torres, por su estado de gravedad fue derivado al hospital Escuela, lugar donde dos horas más tarde se produce su fallecimiento. Desconociéndose aún más detalles y pormenores al respecto.

Por el caso, se efectúan las diligencias y trámites de rigor correspondientes mientras que en la Comisaria Segunda Urbana; se inició la actuación sumarial pertinente.

Más Noticias

175030w850h581c.jpg

Taragüí Rock: las entradas del sábado son válidas para este domingo

1457226w790h574c.jpg

Pelea con armas entre dos grupos

1457309w850h631c.jpg

Corrientes, custodio de fósiles que revelan la historia prehistórica argentina

Te pueden interesar

175030w850h581c.jpg

Taragüí Rock: las entradas del sábado son válidas para este domingo

187314w513h383c.jpg

Siniestro fatal en Corrientes: murió un joven que iba como acompañante en una moto

1457226w790h574c.jpg

Pelea con armas entre dos grupos

1457309w850h631c.jpg

Corrientes, custodio de fósiles que revelan la historia prehistórica argentina

ventanilla

¿Qué significa y para qué sirve la línea de puntos negros en las ventanas de los colectivos?