ArteCo 2026 se presenta oficialmente este viernes en Corrientes

El viernes 24 de abril, la escena cultural del nordeste tiene una cita clave. A las 11 horas, en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno (25 de Mayo 925, Corrientes Capital), se realizará la presentación oficial de la octava edición de ArteCo, la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes, con la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés y la presidente del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez.

El encuentro está dirigido a medios de comunicación, referentes del mundo del arte, coleccionistas y público en general, quienes podrán conocer en detalle las principales novedades de ArteCo 2026, que se desarrollará del 21 al 24 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes.

Con curaduría de Marcelo Dansey, esta nueva edición propone una mirada renovada que pone en diálogo arte, mercado y museo, consolidando a la feria como un espacio de intercambio, circulación y proyección para artistas y galerías de toda la región.

El crecimiento sostenido de ArteCo se refleja en un dato contundente: la convocatoria alcanzó un récord de postulaciones, con cerca del 60% de participantes que se suman por primera vez, ampliando el mapa de voces y miradas.

Durante la presentación se darán a conocer los proyectos seleccionados, la cantidad de propuestas recibidas y los premios que formarán parte de esta edición. También se anunciará la participación de destacadas galerías invitadas de Paraguay —Galería Poporé, El Cántaro y Galería BGM—, y la presencia de referentes del arte provenientes de Brasil, Paraguay y distintas provincias argentinas, fortaleciendo el carácter federal e internacional de la feria.

Además, ArteCo volverá a integrar propuestas audiovisuales que amplían la experiencia del público, como ArteSo y el Festival Play, consolidando un programa que trasciende los formatos tradicionales y apuesta a nuevas formas de expresión.

Organizada por el Gobierno de la Provincia de Corrientes a través del Instituto de Cultura, la feria reafirma su compromiso con una escena artística viva, con identidad propia, atravesada por saberes, materialidades y vínculos con el territorio que definen al nordeste argentino.

En este sentido, ArteCo no solo promueve la visibilización, sino también la profesionalización, la experimentación y la comercialización del arte, incorporando además una reflexión sobre memoria y patrimonio.