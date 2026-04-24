Últimas entradas para el show de Don Osvaldo en Corrientes

La banda liderada por Pato Fontanet se presentará este viernes 24 de abril, en Complejo Yapiré (Av. Raúl Alfonsín 3701, Corrientes).

Las últimas entradas están a la venta a través de edenentradas.ar y en los puntos de venta oficiales ubicados en: La Cornisa Bar Pool (José Cancio 1138, Formosa), Que sea rock (Pellegrini 1501, Corrientes) y en La Portuaria Rock and Clothes (Galería Alberdi Local 28, Resistencia).

Con Pato Fontanet al frente, la banda desembarca en el NEA con un show único en la región, en el que presentará «Zona Liberada», su primer DVD oficial. Este material reúne imágenes inéditas captadas entre 2022 y 2025 en distintos escenarios del país, reflejando la intensidad y el vínculo inquebrantable con su gente.

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El espectáculo combinará ese recorrido audiovisual con una lista de temas que atraviesa los clásicos más celebrados y nuevas canciones, en una puesta renovada que mantiene intacta la esencia del grupo: potencia, emoción y una conexión directa con el público.

Las entradas pueden adquirirse a través de edenentradas.ar y en los puntos de venta oficiales en la región.