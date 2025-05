Susana Maggio: “Queremos una legislatura que respalde al gobernador para transformar el Chaco”

La candidata a diputada provincial por el frente Chaco Puede + La Libertad Avanza, Susana Maggio, recorrió las calles de Barranqueras junto a sus compañeros de lista Carina Botteri y Juan Chaussivert, en el marco de la campaña que llevan adelante los 16 postulantes del espacio oficialista.

“Estamos caminando toda la provincia, conociendo las necesidades de la gente y explicando cómo vamos a transformarlas en herramientas legislativas que acompañen el proceso de cambio que lidera el gobernador Leandro Zdero”, aseguró Maggio.

La exintendenta y referente del sudoeste chaqueño destacó la buena recepción por parte de los vecinos, aunque reconoció que “al principio hay cierta reticencia por la falta de confianza en la política”. Sin embargo, afirmó que cuando la ciudadanía escucha lo que está haciendo el gobierno provincial, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, se suma con entusiasmo.

“Ven que hay más policías, que se reabrió la escuela de formación, que se sacaron los celulares de las cárceles y que ahora el gobierno está del lado de la gente de bien, no de los delincuentes”, remarcó. Y apuntó contra gestiones anteriores: “Basta de la rosadita, de la corrupción, de gobiernos cómplices de quienes se llevaban la plata del pueblo”.

“Vamos por un Chaco desarrollado, con trabajo y oportunidades”

Maggio resaltó que el frente que integra defiende un modelo que apuesta al fortalecimiento del sector privado como generador genuino de empleo. “Coincidimos plenamente con el gobernador en que debemos acompañar a quienes invierten, producen y generan trabajo. Para eso, es clave legislar en favor de la baja de impuestos y la simplificación de trámites”, explicó.

En ese sentido, defendió la importancia de contar con una mayoría legislativa: “No se puede transformar una provincia si desde la Legislatura se le ponen trabas al Ejecutivo. Muchas acciones de gobierno necesitan aval parlamentario, como ocurrió con el pedido de préstamo para obras de energía que fue bloqueado por la oposición”.

La candidata puso como ejemplo de avance la puesta en marcha de parques solares en distintas localidades del interior, como General Pinedo, Villa Ángela, General Roca y Pampa del Infierno. “Esto antes no sucedía porque las obras se frenaban o no se hacían si no se pagaban coimas. Hoy todo se hace con transparencia, se inicia, se financia y se termina”, enfatizó.

Críticas a Capitanich y una apuesta por la educación de calidad

En otro tramo, Maggio fue muy crítica del exgobernador Jorge Capitanich, a quien calificó de “mentiroso”: “Estuvo 16 años en el poder y ahora promete soluciones como si no hubiera gobernado. La gente ya no le cree”.

Como docente, lamentó el deterioro de la calidad educativa en los últimos años y celebró el rumbo de la actual gestión: “Queremos excelencia para que todos los jóvenes, incluso los más vulnerables, tengan las mismas oportunidades de acceder a la universidad o al nivel terciario sin depender del clientelismo”.

Destacó también el trabajo de la ministra Sofía Naydenov y se mostró convencida de que “con educación de calidad se desarrollan tanto las grandes ciudades como el interior profundo”.

La demanda ciudadana: agua, energía y apoyo al emprendedurismo

Maggio aseguró que en sus recorridas por el interior chaqueño, la mayor demanda ciudadana pasa por la culminación del segundo acueducto, obras de electrificación rural, y mayor apoyo a los pequeños emprendimientos.

“Nos piden herramientas para poder trabajar, para iniciar o fortalecer sus proyectos. La gente quiere salir adelante, pero necesita que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, no que se desvíen como en el pasado”, apuntó.

Por último, reafirmó su compromiso: “Somos gente común, de trabajo, que ama profundamente esta tierra y quiere contribuir con Leandro Zdero a construir ese Chaco que soñamos y que nos merecemos”.