Castelli: el gobierno provincial intensifica los trabajos en el canal 1 para mejorar el escurrimiento

El Gobierno provincial continúa ejecutando trabajos fundamentales en el canal troncal que permite el escurrimiento del agua en la ciudad de Juan José Castelli, en el marco de la emergencia hídrica que afecta a la región.

Las tareas se desarrollan sobre el Canal 1, donde se llevan adelante obras de limpieza y ensanchamiento con la intervención de la Administración Provincial del Agua (APA) y Vialidad Provincial, en articulación con productores locales. En una primera etapa, los trabajos abarcan aproximadamente 400 metros en el sector del gasoducto, área priorizada por cuestiones vinculadas a permisos, con el objetivo de avanzar posteriormente hasta completar la intervención total.

En este contexto, productores de la zona destacaron la importancia de la continuidad de las obras.

Por su parte, el vocal de la APA, ingeniero Luis Castagno, valoró el trabajo articulado con Vialidad Provincial, a través de la delegación Norte, junto al ingeniero Marcelo Feininger. Además, señaló que estas intervenciones se enmarcan en lineamientos establecidos por el gobernador Leandro Zdero y tienen como objetivo mejorar el escurrimiento del agua en toda la zona afectada.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que estas obras resultan claves para mitigar el impacto de las intensas lluvias, reducir los anegamientos y avanzar en soluciones estructurales que beneficien tanto a la ciudad como a las áreas rurales cercanas.