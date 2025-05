Juan Carlos Ayala: “No vamos a ganar con los mismos de siempre, ya demostraron todo lo que tenían”

El diputado provincial Juan Carlos Ayala, referente del frente Primero Chaco, expresó con contundencia su visión sobre la situación política actual del peronismo chaqueño, la necesidad de renovación y su respaldo a dirigentes emergentes. En una entrevista brindada durante una recorrida por el interior provincial, Ayala se mostró entusiasta con el contacto directo con la ciudadanía: “Hacemos lo que nos gusta: visitar localidades, escuchar a la gente, sumarnos a sus proyectos”.

En un repaso de su actividad política reciente, Ayala destacó que esta campaña tiene una particularidad: “Nunca habíamos tenido una campaña donde los pueblos y parajes nos llamen tanto para conocer a nuestros candidatos. Eso muestra que hay un verdadero interés desde abajo, que la gente quiere una alternativa y recuperar la justicia social”.

Críticas al oficialismo del PJ

Fiel a su estilo frontal, Ayala criticó duramente al exgobernador Jorge Capitanich, a quien responsabilizó por las sucesivas derrotas del peronismo en Chaco: “Capitanich, en esta última etapa, es sinónimo de derrota. Perdimos la provincia, municipios, legisladores nacionales y representación institucional. Además, vació el partido, ideológica y organizativamente”.

También cuestionó a la diputada nacional María Luisa Chomiak, a quien calificó como “la nueva Lázaro Báez del Chaco”, y vinculó a presuntos manejos irregulares con empresarios cordobeses en obras de viviendas. “Con dinero para construir 250 viviendas se hicieron 15 en La Rubita. Eso lo dice el fiscal Amad, no solo nosotros”, sentenció.

«Los hombres somos todos buenos y si se nos controla somos mejores, decía el General; eso no hizo Capitánich, dio plata del estado a diestra y siniestra sin ningún tipo de control; no hay un pueblo donde no haya nuevos ricos, la gente misma se enoja, porque antes tenían una moto, ahora compra la Hilux 4×4, y si no, son testaferros de tales o tales políticos, bueno la verdad que es impresionante lo que se ha prostituido la política en los últimos años en la provincia del Chaco, y nosotros queremos cambiar»

Apoyo a nuevas figuras

El diputado reivindicó a dirigentes jóvenes y a intendentes con buena gestión como la actual candidata Ayala: “Magda en Barranqueras sacó más votos que el candidato a gobernador. Eso no fue corte de boleta de los intendentes, fue la gente que ya no quiso votarlo, ella demostro que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar».

En ese sentido, subrayó que Primero Chaco apuesta por una renovación genuina: “Llevamos gente con experiencia, pero también mucha juventud. Gente que ha transformado sus localidades sin depender de la ayuda directa del gobernador de turno”.

“Queremos volver a las fuentes del peronismo”

Ayala remarcó que el proyecto que encabeza busca “sacudir el árbol” y recuperar la credibilidad perdida del justicialismo: “De lo contrario, nuestro espacio no va a ganar nunca más. Queremos volver a las fuentes del peronismo, con propuestas, con participación de trabajadores, mujeres y jóvenes”.

También cuestionó los ataques recientes a Magda Ayala y a Marcelo González de Vilela por parte de sectores del oficialismo peronista: “En su desesperación, salen a pegar a quienes tienen apoyo real, que han demostrado gestión. Nosotros queremos cambiar, no organizar bandas para delinquir como ocurrió en el gobierno de Capitanich”.

Llamado final al electorado

Finalmente, Ayala envió un mensaje claro de cara a las elecciones: “Que el pueblo nos acompañe. Que entiendan que hay una alternativa real, decente y con propuestas. Que no vamos a ganar con los mismos de siempre, porque ya demostraron todo lo que tenían, y no alcanzó”.