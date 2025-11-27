Suardi pisó el acelerador y ganó en tierras chaqueñas

Por una nueva fecha de la Conferencia Norte, el elenco santafesino venció como visitante a Villa San Martín por 63 a 72. Ahora, los chaqueños volverán a jugar en casa, en esa oportunidad ante Hindú de Córdoba.

El partido comenzó jugandose con dos equipos que rápidamente mostraron sus vías de gol, donde el volumen de juego en los primeros minutos fue alto y eso le dio una pequeña ventaja a Villa San Martín con Facundo Gago a la cabeza (17-14). Sin embargo, el elenco de Suardi fue mejorando y calentando la muñeca con Santiago Calderón y Lisandro Lizarraga que fueron muy efectivos en momentos claves y eso le permitió tomar ventaja en el tanteador mínima de 21 a 22.

En el segundo cuarto el que arrancó mejor fue Suardi, con la efectividad de Santiago Calderón y los aportes desde el banco de Mirko Kozar marcando una diferencia clara en los primeros minutos (21-28). SIn embargo, mejoró Villa San Martín, primero con una buena defensa y segundo encontrando en la jerarquía de Lautaro Florito más los aportes de Agustín Camisasca para volver a emparejar las acciones (27-28). Y cerca del cierre, el elenco santafesino volvió a tomar la iniciativa y a adelantarse en el score, yendo al descanso largo con ventaja de 32 a 37.

En el tercer cuarto, se jugó con intensidad, si bien la ventaja fue de Suardi, el Tricolor tuvo en la efectividad de Facundo Gago la respuesta necesaria para mantenerse muy cerca en el tanteador (39-42). En el cierre del periodo el que estuvo más enchufado fue Villa San Martín, teniendo en la jerarquía de Florito importantes resultados que le permitieron empatar. Pero Suardi cerró el tercer periodo con ventaja de 46 – 51 de la mano de Santiago Calderón.

En el último cuarto, de arranque la visita marcó claramente superioridad, combinando una buena defensa y ataques muy bien hilvanados que le permitieron tomar una clara ventaja (50-64). Llegando al final, Villa San Martín contó con algunas corajeadas de Fabio Vieta, aunque Suardi se fue encaminando hacia una victoria importante en condición de visitante.

El resultado final fue de 63 a 72. De esta manera, el elenco santafesino llegó a su tercera victoria en fila y cerró su gira por NOA con triunfos en Mercedes y Resistencia.