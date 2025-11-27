Puerto Vilelas realizó una jornada de reflexión por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

589884139_1266945792133227_4146006463674524989_n

La actividad, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social, reunió a vecinos, instituciones y áreas municipales en la Plaza Héroes de Malvinas, donde se desarrollaron intervenciones artísticas y se entregaron resoluciones de interés.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Puerto Vilelas llevó adelante este lunes una jornada de reflexión y concientización en la Plaza Héroes de Malvinas. La propuesta fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Coordinación de Género y Familia, y contó con la participación de vecinos y representantes de distintas instituciones locales.

La actividad incluyó la lectura de mensajes alusivos a la fecha, la entrega de resoluciones de interés tanto del municipio como de la Legislatura del Chaco, y la presentación de intervenciones artísticas realizadas por el programa Vida Plena y por la propia Coordinación de Género y Familia. Las obras invitaron a reflexionar sobre las distintas manifestaciones de la violencia y la importancia de su erradicación.

En el cierre, la secretaria de Gobierno, Daniela González, subrayó la responsabilidad compartida para enfrentar esta problemática. “La responsabilidad es del Estado, de la comunidad y de cada uno desde su lugar”, sostuvo, remarcando la necesidad de continuar visibilizando y fortaleciendo acciones para prevenir la violencia de género.

La jornada concluyó con un llamado colectivo a reafirmar el compromiso de toda la comunidad en la construcción de una sociedad más segura, igualitaria y libre de violencias.

   

