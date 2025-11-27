Chaco Juega se prepara para la final provincial Sub 14, 16 y 17

Este sábado 29 de noviembre se estará realizando la final provincial del programa “Chaco Juega” en las categorías sub 14, sub 16 y sub 17.

“Chaco Juega” es llevado a cabo por el Gobierno de la provincia a través del Instituto del Deporte, el acto de apertura será a las 8hs en el micro estadio del polideportivo del Jaime Zapata.

En esta instancia competirán los campeones de los 9 zonales que se desarrollaron durante todo el año: 1er zonal Presidencia Roca, 2do zonal Puerto Tirol, 3er zonal Las Palmas, 4to zonal Santa Sylvina, 5to zonal Charata, 6to zonal Sáenz Peña, 7mo zonal Misión Nueva Pompeya, 8vo zonal Villa Rio Bermejito y 9no zonal en Resistencia.

Programa

  • 7:30hs recepción de las delegaciones
  • 8hs acto de apertura
  • 8:30hs inicio de competencia

Disciplinas a competir

  • Sub 14: Hockey, Fútbol, Básquet, Handball, Beach Vóley, Ajedrez
  • Sub 16: Ajedrez
  • Sub 17: Vóley

Lugares de Competencia

  • Polideportivo Jaime Zapata, Club Sarmiento, CUNE

Las premiaciones serán en los lugares de competencia y al finalizar a las mismas.

