Star Wars Sinfónico sonará en el Guido Miranda de la mano de la Orquesta Épica

El domingo 10 de mayo a las 20, la Orquesta Épica se presentará en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164), con un Star Wars Sinfónico que promete un concierto épico de inicio a fin.

En la semana conmemorativa de “Star Wars”, la Orquesta presentará la música de toda la saga, desde sus inicios hasta las nuevas series de la actualidad. Con interacciones en el teatro y personajes cosplayers invitados.

Las entradas tienen un valor de $15.000 hasta el 3 de mayo y luego $20.000. Se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábados de 17 a 21 hs. y en nordestetickets.com