Memoria de Malvinas: una propuesta que vincula archivo, prensa y voces indígenas

Este viernes 17 de abril, a partir de las 18, se llevará a cabo la jornada “Memoria de Malvinas: prensa, archivo y voces que se resisten al olvido”. Esta iniciativa del Instituto de Cultura del Chaco articula el trabajo del Museo de Medios de Comunicación “Raúl D. Berneri”, Archivo Histórico del Chaco “Monseñor José Alumni” y el Centro Cultural Leopoldo Marechal en un circuito que propone una mirada integral sobre el conflicto del Atlántico Sur. La actividad es libre y gratuita.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del colectivo Malvinarte, propone un abordaje interdisciplinario donde convergen el documento histórico y la expresión artística. Mediante el cruce de archivos de prensa y testimonios, genera un espacio de reflexión crítica sobre la memoria social, la construcción de sentido y la vigencia del reclamo soberano.

A las 18:00 hs, en el patio ancestral del Centro Cultural Leopoldo Marechal (Pellegrini 272), se realizará el conversatorio “Qompi añaxaic (los valientes) malvineros”, con el acompañamiento de la Fundación Napalpí y del Programa de Promoción Sociocultural, generando un espacio de intercambio que recupera voces y miradas desde el territorio. A las 19:30 se prevé la actuación del coro Chelaalapi, que funcionará como nexo entre las instituciones del ICCH.

A las 19:45 hs, el Museo de Medios de Comunicación será sede de la propuesta del Archivo Histórico “Malvinas: noticias que nos atraviesan”, un recorrido por diarios y revistas nacionales que dieron cobertura al conflicto, poniendo en foco el rol de la prensa en la construcción de sentidos durante ese período.

Finalmente, a las 20:00 hs, tendrá lugar la inauguración de la muestra inmersiva “Una casa de memorias íntimas”, una propuesta expositiva centrada en la memoria del conflicto desde una dimensión sensible y cotidiana.

La muestra propone la recreación de una casa como dispositivo expositivo, donde objetos, fotografías, cartas y materiales de época construyen un recorrido que invita a habitar el espacio doméstico durante la guerra. A través de esta experiencia, se busca dar cuenta del impacto de la comunicación mediática —prensa gráfica, radio y televisión— en la vida cotidiana y en la intimidad de las familias.

Asimismo, la propuesta incorpora soportes digitales y audiovisuales, incluyendo entrevistas a referentes de la comunicación, periodistas y familiares, con el objetivo de construir una mirada plural sobre las formas en que la información circulaba y era apropiada en el ámbito hogareño.

El ciclo pone en valor el cruce entre memoria, archivo y comunicación, promoviendo una reflexión crítica sobre el pasado reciente y sus resonancias en el presente.

Cronograma

18:00 a 19:30 hs – Conversatorio “Qompi añaxaic los valientes malvineros”. Patio ancestral – Centro Cultural Leopoldo Marechal (Pellegrini 272)

19:30 hs Actuación del Coro Chelaalapi.

19:45 hs – Malvinas: noticias que nos atraviesan. Archivo Histórico – Museo de Medios de Comunicación (Pellegrini 213)

20:00 hs Inauguración de la muestra inmersiva “Una casa de memorias íntimas”. Museo de Medios de Comunicación

Malvinarte

Malvinarte es un colectivo cultural y artístico que trabaja en la construcción de memoria sobre la causa Malvinas desde una mirada sensible, contemporánea y profundamente humana. A través de distintas expresiones -como las artes visuales, la música, la palabra, el registro audiovisual y las acciones performáticas- genera espacios de encuentro entre ex combatientes, artistas y la comunidad.

Su enfoque se centra en visibilizar las historias, emociones y huellas que dejó la guerra, no solo desde lo histórico, sino también desde lo simbólico y lo cotidiano. En este sentido, impulsa proyectos colaborativos que invitan a reflexionar sobre la identidad, la soberanía y la memoria colectiva, poniendo en diálogo distintas generaciones.

En el marco de la muestra “Una casa de memorias íntimas”, Malvinarte participa activamente en la divulgación y el acompañamiento del proyecto aportando un espacio especialmente concebido para acercar al público a relatos personales y experiencias sensibles vinculadas a Malvinas.

Asimismo, pone a disposición del museo algunas piezas emblemáticas de su colección, que enriquecen el recorrido expositivo con objetos de alto valor simbólico. También acompaña el desarrollo de la propuesta didáctica destinada a escuelas, contribuyendo con herramientas pedagógicas que permiten abordar la temática desde una perspectiva reflexiva y accesible para las nuevas generaciones.