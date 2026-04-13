Llevaba cigarrillos y medicamentos en bolsas, sin poder acreditar su procedencia

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Este lunes por la mañana, alrededor de las 10:15, personal de la Patrulla Preventiva del 911 demoró a un hombre en la intersección de Pasaje Fortín Rivadavia y calle 27.

El sujeto se desplazaba en una motocicleta tipo 110 c.c y transportaba dos bolsos con cigarrillos y medicamentos, sin poder acreditar su procedencia.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de los elementos y al traslado del ciudadano a la dependencia policial.

Continúan las actuaciones judiciales para establecer el origen de la mercadería incautada.

Internacionales

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