Gustavo Martínez defendió la interna abierta del PJ y negó trabajar contra el peronismo

El dirigente chaqueño Gustavo Martínez rechazó versiones que lo vinculan con un supuesto acercamiento al gobernador Leandro Zdero y aseguró que su postura responde a diferencias políticas internas dentro del justicialismo. “Es un eslogan para no discutir el fondo de la cuestión”, sostuvo.

Martínez remarcó que mantiene una línea coherente desde hace años: impulsar una renovación del PJ “de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba”. En ese sentido, recordó que desde 2016 viene planteando la necesidad de abrir el partido a una mayor participación de la militancia.

El dirigente también hizo un repaso de los últimos procesos electorales. Mencionó la suspensión de las PASO en 2017, en acuerdo con el entonces gobernador Domingo Peppo, lo que permitió adelantar los comicios provinciales. Sin embargo, señaló que en las elecciones nacionales de ese mismo año el peronismo terminó dividido, lo que derivó en una derrota.

Sobre 2019, explicó que, ante la falta de consenso para internas abiertas, el peronismo chaqueño compitió fragmentado en distintos frentes, entre ellos el encabezado por Jorge Capitanich. Según Martínez, esta dinámica debilitó la estructura partidaria.

Uno de los puntos centrales de su planteo es la necesidad de establecer internas abiertas dentro del PJ, con participación de independientes, pero con reglas claras. Propuso, por ejemplo, incorporar al código electoral una cláusula que impida que quienes participen en la interna de un partido luego compitan en las elecciones generales por otra fuerza. “Es un renglón que ordena el proceso”, afirmó.

Martínez cuestionó además el peso actual de las PASO, al considerar que priorizan la publicidad y las campañas digitales por sobre la militancia territorial. “Se pierde vida interna en los partidos políticos”, advirtió, y sostuvo que muchos dirigentes quedarían fuera de competencia si el protagonismo volviera a las bases.

Finalmente, fue tajante al negar cualquier intento de perjudicar al peronismo: “Queremos unificar a todos los sectores y que la militancia sea protagonista en la elección de los candidatos”.