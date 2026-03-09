Si tenés una sansevieria o lengua de suegra, las cáscaras de esta fruta impulsarán en su crecimiento en otoño
El otoño representa un periodo de transición crítica para nuestras plantas de interior. Mientras la luz solar disminuye y las temperaturas bajan, la sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra, comienza a reducir su ritmo metabólico. En este escenario, las cáscaras de una fruta dejan de ser un residuo para convertirse en un bioestimulante estratégico que puede marcar la diferencia entre un ejemplar estancado y uno que irradia salud.
Pocos lo saben: las cáscaras de esta fruta serán un tesoro nutricional para la sansevieria o lengua de suegra
Aunque no parezca, las cáscaras de banana son un tesoro nutricional. La principal virtud reside en su alta concentración de potasio. Este mineral es fundamental durante el otoño, ya que ayuda a la planta a fortalecer sus paredes celulares y a regular la apertura de los estomas, lo que mejora la resistencia frente a las corrientes de aire frío y la sequedad ambiental causada por la calefacción.
Existen dos formas sumamente efectivas de aplicarla:
- Picar las cáscaras en trozos muy pequeños y mezclarlas con los primeros centímetros del sustrato. Al descomponerse, liberan gradualmente nutrientes que enriquecen la tierra sin riesgo de quemar las raíces.
- Integrarlas en el compost. Esto permite que sus componentes se estabilicen, ofreciendo un sustrato rico en materia orgánica para futuras renovaciones de maceta.
Por otro lado, utilizar la cara interna de la cáscara para frotar suavemente las hojas no solo elimina la suciedad, sino que otorga un brillo espectacular. Este proceso destapa los poros de la sansevieria y maximiza su capacidad de absorber la poca energía solar disponible en otoño. Tras la aplicación, recordá pasar un paño suave para retirar cualquier excedente de pulpa y evitar que se fermente sobre la hoja.
Además de sus bondades nutritivas, la cáscara de banana funciona como un repelente preventivo. Al colocar pequeños trozos en la base de la maceta de la sansevieria, se crea una barrera que ayuda a mantener alejados a insectos como los pulgones, que a veces buscan refugio en el interior del hogar cuando el clima refresca afuera. Se trata de un truco de jardinería libre de químicos que respeta el ecosistema de tu casa.