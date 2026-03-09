Colocar bicarbonato en la parrilla del asado: para qué sirve hacerlo y cuándo es el momento ideal

Además de ablandar las fibras, este ingrediente potencia la reacción de Maillard. Este es el proceso químico responsable de que el asado adquiera ese color dorado oscuro y ese sabor tostado tan característico. Al elevar el pH, el bicarbonato acelera esta caramelización, logrando una costra perfecta.

El bicarbonato puede, entre otras cosas, acelerar la caramelización de la carne.

Para que este método sea efectivo y no arruine el sabor de tu banquete, el tiempo es un factor crítico. El momento ideal para usarlo es siempre antes de llevar la carne a la parrilla, preferentemente entre 15 y 30 minutos antes de empezar la cocción.

Si buscas elevar el nivel de tus asados, especialmente cuando trabajas con cortes fibrosos como la falda o el matambre, el bicarbonato es tu mejor herramienta. Con él, puedes lograr sellados más estéticos y sabrosos.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero