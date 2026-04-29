Día del animal: cuáles son las 10 razas de perros más tranquilas para tener en casa

En el marco del Día del Animal , que se celebra cada 29 de abril en Argentina, muchas familias consideran sumar un integrante a su hogar. La elección de la raza adecuada puede marcar la diferencia entre una convivencia armoniosa y situaciones estresantes.

Un recorrido por las 10 razas de perros más tranquilas para tener en casa, ideales para quienes buscan calma, compañía y adaptación a la vida familiar, según la World Animal Foundation, PetMD y el American Kennel Club.

1- San Bernardo

El San Bernardo impresiona por su imponente tamaño, pero su verdadera esencia es la serenidad. Se adapta bien a rutinas de ejercicio moderado, participando en caminatas sin exigir actividad excesiva y disfrutando de tareas ligeras como el arrastre de carros.

Destaca por su paciencia y atención con los niños, y su presencia constante moldea un ambiente seguro y estable dentro del hogar. Su comportamiento, centrado en la cercanía familiar, lo convierte en un compañero confiable incluso en casas con mucho movimiento.

San Bernardo: serenidad y paciencia en gran tamaño ideal para familias con niños.

Comportamientos destacados:

Carácter tranquilo y amigable

Ejercicio moderado, no excesivo

Paciencia con los niños

Presencia familiar constante

2- Lebrel irlandés

El Lebrel irlandés combina una figura imponente con un temperamento sereno que aporta estabilidad al ambiente doméstico. Su estructura alta y musculosa está diseñada para la velocidad, pero en casa muestra una actitud relajada, paciente y tolerante con personas y otros perros.

Si bien requiere supervisión con niños por su tamaño, su carácter adulto tiende a ser hogareño y relajado, disfrutando de la comodidad del sofá y la tranquilidad cotidiana.

El Lebrel irlandés es templado y relajado aporta estabilidad al hogar.

Comportamientos destacados:

Figura imponente, actitud serena

Paciencia y tolerancia familiar

Relajado en el hogar

3- Terranova

El Terranova se reconoce por su gran tamaño y expresión apacible. Su temperamento gentil es su sello distintivo, mostrando paciencia con niños y serenidad con otras mascotas. Prefiere la tranquilidad de los espacios compartidos y convive sin problemas con otros animales.

Además, su fortaleza le permite participar tanto en tareas terrestres como acuáticas, siendo habitual su colaboración en rescates, lo que refleja su naturaleza práctica y colaborativa.

El Terranova Gentileza y fortaleza tienen gran tolerancia hacia niños y mascotas.

Comportamientos destacados:

Temperamento gentil y equilibrado

Paciencia con niños y otras mascotas

Versatilidad física

4- Cavalier King Charles Spaniel

El Cavalier King Charles Spaniel mantiene su fama como perro faldero, gracias a su temperamento dulce y facilidad de entrenamiento. Es ideal para familias, niños y otras mascotas, mostrando una interacción lúdica pero no exigente.

Se adapta al ritmo de sus dueños, ya sea en paseos al aire libre o en largos periodos en interiores. Su flexibilidad lo convierte en un perro apto para diferentes estilos de vida.

La raza Cavalier King Charles Spaniel tiene una dulzura adaptable y es un compañero fiel en cualquier ambiente.

Comportamientos destacados:

Dulzura y adaptabilidad

Requiere poco mantenimiento

Fácil adaptación a distintos hogares

5- Basset Hound

El Basset Hound destaca por su cuerpo robusto y bajo, y su rostro expresivo. Su instinto rastreador lo lleva a seguir olores con gran concentración y a un ritmo pausado. En casa es leal y calmado, prefiriendo el descanso a la búsqueda constante de atención.

Tras las actividades, suele buscar lugares cómodos para largos periodos de reposo, manteniendo un vínculo estrecho con sus dueños.

Un Basset Hound es leal y calmado ya que disfruta del descanso junto a la familia.

Comportamientos destacados:

Rastreador persistente y pausado

Lealtad serena con la familia

Descanso prolongado tras la actividad

6- Pug

El Pug es pequeño pero robusto, con un rostro muy expresivo. Se integra en la rutina familiar buscando siempre la compañía de las personas, adaptándose tanto a ambientes tranquilos como bulliciosos. Prefiere descansar junto a sus dueños y es receptivo a la interacción suave.

Necesita un entorno interior estable y control en la alimentación, con paseos cortos para mantener la actividad física.

Un perro Pug es un compañero cercano que se adapta a cualquier rutina doméstica.

Comportamientos destacados:

Preferencia por la compañía cercana

Adapta su comportamiento al entorno doméstico

Control en la alimentación y ejercicio moderado

7- Shih Tzu

El Shih Tzu es reconocido por sus grandes ojos y expresión suave. Prefiere la cercanía a la independencia, disfrutando de acurrucarse y compartir momentos tranquilos con sus dueños.

Se adapta bien a espacios pequeños, como apartamentos, y su rutina gira en torno a la comodidad y al contacto humano más que a la actividad física.

El perro Shih Tzu es afectuoso y hogareño perfecto para espacios pequeños. .

Comportamientos destacados:

Compañía antes que independencia

Adaptación a espacios reducidos

Vida tranquila en interiores

8- Clumber Spaniel

El Clumber Spaniel es robusto y bajo, ideal para familias activas que disfrutan del aire libre. Aunque necesita largos paseos y juego, en casa mantiene un temperamento apacible y paciente, siendo tolerante con niños y otras mascotas. Es silencioso ante extraños y responde solo ante incomodidades familiares, creando un ambiente sereno.

La raza Clumber Spaniel resulta paciente y apacible ya que combina ejercicio y calma en casa.

Comportamientos destacados:

Necesidad de ejercicio regular

Actitud paciente y apacible

Silencioso y tolerante en el hogar

9- Bulldog

El Bulldog presenta una postura sólida y un ritmo de vida pausado. Es sociable y tranquilo, conviviendo fácilmente con niños y otros animales. Prefiere sesiones cortas de ejercicio y ambientes frescos, debido a que su hocico braquicefálico lo hace propenso al sobrecalentamiento.

Un bulldog bien socializado suele ser calmado y de baja energía, disfrutando de la siesta tanto como de los paseos breves.

Bulldog es sociable y pausado, ideal para convivir con niños y otros animales.

Comportamientos destacados:

Ritmo de vida tranquilo

Sociabilidad y lealtad

Precaución con el ejercicio y temperaturas

10- Galgo

El Galgo, conocido como perro de carreras, sorprende por su temperamento equilibrado y dócil. Aunque reacciona rápidamente a los estímulos visuales, en casa se muestra apacible y relajado, prefiriendo el descanso a la actividad constante. Su independencia se manifiesta en la preferencia por momentos de quietud, lo que facilita su integración en la vida cotidiana del hogar. El perro Galgo es dócil e independiente ya que disfruta la tranquilidad en ambientes familiares. Comportamientos destacados: Reacciona selectivamente a estímulos

Independencia y tranquilidad en casa

Adaptación sencilla al ambiente doméstico