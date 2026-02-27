Sesión especial en el Senado: el oficialismo consiguió quórum para sancionar la reforma laboral y bajar la edad de imputabilidad a 14 años

La Cámara Alta es escenario de un extenso debate que le pondrá fin a las sesiones extraordinarias convocadas por Milei. En las inmediaciones del Parlamento se montó un fuerte operativo de seguridad. En la previa hubo incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda

El Senado es escenario hoy de un extenso debate que le pondrá fin a las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei y tendrá, desde las 11, la tarea de sancionar dos leyes resonantes para la agenda pública: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

En la previa hubo incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda y se esperan manifestaciones en las puertas del Parlamento, mientras se desarrolla el debate.