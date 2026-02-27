Sáenz Peña comienza a celebrar sus 114 años junto a Los Nocheros

Como ya es habitual, Sáenz Peña recibirá su aniversario con el tradicional festival en el Mural del Centenario, que contará con la actuación de «Los Nocheros».

La convocatoria es para este sábado 28 de febrero, a partir de las 21 horas, en el Mural del Centenario, donde actuarán Los Puntah, el Ballet de Casa de Cultura, Los Nocheros y la Banda Municipal Fortunato Felcher, que a las 00 horas tocarán el feliz cumpleaños.

Cabe mencionar que anualmente la municipalidad realiza este evento que convoca a miles de vecinos y donde además habrá patio gastronómico y artesanos.

Las actividades por el aniversario continuarán el domingo 1 de marzo con los actos protocolares y desfile.

El programa del 1 de marzo

8 h. Izamiento de banderas en la Plaza San Martín.

9 h. Izamiento de la bandera de Sáenz Peña en el mástil de la rotonda de las rutas 16 y 95.

9:30 h. Misa de acción de gracias por la ciudad.

19 h. Acto central y desfile.