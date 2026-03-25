Semana Santa en Resistencia: monseñor Ramón Dus destacó el valor espiritual y cultural del ciclo “Vivir la Semana Santa”

En el marco de las celebraciones de Semana Santa, el arzobispo de Resistencia, Ramón Dus, brindó detalles sobre el ciclo “Vivir la Semana Santa”, una propuesta que combina actividades religiosas y culturales destinadas a la comunidad.

Durante una entrevista, Dus explicó que esta iniciativa surge del trabajo conjunto entre la Iglesia, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Gobierno provincial, con el objetivo de generar espacios que promuevan tanto la espiritualidad como el encuentro cultural.

“El Vivir la Semana Santa significa una combinación que ayuda a nuestra gente, motivada por la religiosidad y la tradición, a abrirse al encuentro con Dios. Pero también da la ocasión de compartir eventos que nos enriquecen culturalmente”, señaló.

Entre las propuestas destacadas, el arzobispo mencionó la realización de un ciclo de conciertos que tendrá lugar en distintos espacios de la ciudad. Uno de ellos se llevará a cabo en la iglesia María Auxiliadora, mientras que otro se desarrollará en un teatro local, generando así distintos ámbitos de participación para el público.

Según explicó, estas actividades contarán con la presencia de un director invitado proveniente de Países Bajos, quien ya participó en ediciones anteriores, fortaleciendo el vínculo cultural con la comunidad local.

Dus remarcó además que este tipo de iniciativas no solo apuntan a lo estrictamente religioso, sino que también promueven una apertura más amplia. “El sentimiento religioso no abarca solamente lo confesional, como en nuestro caso el ser católico, sino también una apertura interreligiosa que enriquece desde distintas tradiciones”, sostuvo.

De esta manera, el ciclo “Vivir la Semana Santa” busca consolidarse como un espacio de reflexión, encuentro y expresión cultural, en una de las fechas más significativas del calendario cristiano.