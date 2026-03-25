Investigan la muerte de una joven y denuncian presunto caso de bullying en una escuela técnica

Un hecho de profunda conmoción se registra en Resistencia, donde la Justicia investiga la muerte de una joven de 18 años que había sido alumna de la Escuela de Educación Técnica N° 16 1° de Mayo. El caso, que generó un fuerte impacto en la comunidad educativa, está siendo analizado bajo la hipótesis de un posible contexto de bullying.

Según informaron desde el lugar, familiares, amigos y excompañeros de la joven —identificada como Fernanda— se concentraron frente al establecimiento ubicado sobre avenida Hernandarias para pedir justicia. Durante la manifestación, se pudieron ver carteles con consignas como “No más bullying”, en reclamo de esclarecimiento de lo ocurrido.

De acuerdo a testimonios de allegados, la joven habría atravesado situaciones de hostigamiento desde hacía tiempo, lo que —según sostienen— no habría sido abordado de manera efectiva por las autoridades escolares. No obstante, estas versiones forman parte de la investigación en curso y aún no han sido confirmadas oficialmente.

El caso ya es materia de intervención judicial y también motivó la actuación del Ministerio de Educación del Chaco, que inició un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades dentro de la institución. En ese marco, se evalúa la eventual separación preventiva de autoridades del establecimiento.

Por su parte, desde la dirección de la escuela habían señalado previamente que se trataría de un hecho aislado y que no estaba plenamente confirmado que el bullying haya sido el motivo determinante. Asimismo, indicaron que la situación era conocida y que la joven se encontraba bajo acompañamiento profesional mediante un gabinete psicológico.

En medio del dolor, familiares reiteraron su pedido de justicia y reclamaron que se investigue a fondo lo sucedido. “Es un relato muy duro”, expresó uno de los allegados, al describir las situaciones que, según denuncian, la joven habría sufrido durante un tiempo prolongado.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras la comunidad educativa permanece movilizada y a la espera de respuestas sobre un caso que vuelve a poner en agenda la problemática del bullying y sus consecuencias.