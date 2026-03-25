Evadió un control, huyó corriendo al monte y cayó con más de 60 cajas de cigarrillos ilegales

Un operativo de control vehicular en General San Martín derivó en una persecución, el secuestro de cigarrillos de contrabando y la detención de dos personas, en un procedimiento que contó con la intervención de fuerzas provinciales y federales.

El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles, alrededor de las 6, cuando efectivos del Departamento de Seguridad Rural realizaban controles sobre la ruta 7, a unos cinco kilómetros del acceso Este de la ciudad. En ese contexto, los agentes detectaron una camioneta Renault Kangoo blanca que, al advertir la presencia policial, detuvo su marcha antes del retén y realizó una maniobra evasiva para luego darse a la fuga en dirección a Colonias Unidas.

De inmediato se inició un seguimiento controlado y se alertó a otros móviles de la zona. Tras algunos minutos de persecución, el conductor abandonó el vehículo y escapó a pie hacia una zona boscosa, destaca el parte policial.

Al inspeccionar la Kangoo, los uniformados constataron que en su interior transportaba una importante cantidad de cigarrillos de origen extranjero sin aval aduanero. En total, se secuestraron 60 cajas de la marca Rodeo. La Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña tomó intervención en la causa y dispuso las actuaciones correspondientes por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Horas más tarde, y con la colaboración de Gendarmería Nacional, se logró la detención de dos hombres de 32 y 29 años que se desplazaban en un automóvil Toyota Corolla. Uno de ellos fue identificado como el conductor que había huido inicialmente a pie, concluye el escrito oficial. Ambos fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia Federal.