¿Nuevo finde XXL?: el Gobierno analiza otro feriado en diciembre

El Gobierno estudia sumar un nuevo fin de semana largo en diciembre para empujar el turismo interno. La propuesta, todavía sin anuncio oficial, apunta a aprovechar el feriado del lunes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción y armar un bloque de cuatro días consecutivos que reactive el movimiento en destinos de todo el país.

La posibilidad empezó a tomar fuerza en las últimas horas del martes, cuando trascendió que el Poder Ejecutivo evalúa declarar no laborable el viernes 5 de diciembre. La decisión buscaría replicar el impacto económico que dejó el último descanso extendido de noviembre, cuando el traslado del Día de la Soberanía Nacional generó un alto nivel de circulación turística.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el fin de semana extralargo del 21 al 24 de noviembre registró un «desempeño excepcional»: se movilizaron 1,69 millones de turistas, el gasto total superó los $355.789 millones —un 34% más en términos reales— y la permanencia media alcanzó las 2,3 noches. Un combo ideal para hoteles, comercios, gastronomía y pymes del sector.

